2019-07-03T15:02:06+03:00
Общество

Арестованный журналист из Дагестана: я занимался профилактикой экстремизма

По его мнению, за это его и судят
Антон ШАПОВАЛОВ
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Журналист дагестанского «Черновика» Абдулмумин Гаджиев, обжалование ареста которого так и не произошло, связывает свое пребывание под стражей с профессиональной деятельностью.

- Либо это грубая топорная работа правоохранительных органов, либо, что более вероятно, дело связано с моей журналистской деятельностью, а конкретно, с работой в профилактике экстремизма,- сказал Гаджиев в зале Советского суда Махачкалы.

В среду журналисту не удовлетворили прошение об отмене ареста. Гаджиев не признает вины, а его защита считает, что суд не хочет их слышать. Со слов адвокатов, Гаджиеву пока что даже не предъявили обвинения. Защита объявила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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