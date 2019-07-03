Стройка в Ставрополе на костях: древняя могила остановила работы на Российском проспекте
Останки мужчины, жившего 2,5 тысячи лет назад, нашли в Ставрополе
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Во время работы на строительстве Российского проспекта нашли древние захоронения представителей Кобанской культуры. Археологи приступили к изучению места, пояснив, что речь идет о грунтовом могильнике Грушевского городища VII–III века до нашей эры.
До конца лета раскопки будут исследованы полностью, до этого стройку «заморозят».
ИСТОЧНИК KP.RU