Стройка в Ставрополе на костях: древняя могила остановила работы на Российском проспекте

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-03T15:34:26+03:00

Останки мужчины, жившего 2,5 тысячи лет назад, нашли в Ставрополе

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Во время работы на строительстве Российского проспекта нашли древние захоронения представителей Кобанской культуры. Археологи приступили к изучению места, пояснив, что речь идет о грунтовом могильнике Грушевского городища VII–III века до нашей эры.

До конца лета раскопки будут исследованы полностью, до этого стройку «заморозят».

ИСТОЧНИК KP.RU