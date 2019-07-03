2019-07-03T16:10:06+03:00
Общество

Ингушский миллиардер Гуцериев защитил президента Белоруссии

Он сделал ему бронированный подарок
Антон ШАПОВАЛОВ
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Миллиардер Михаил Гуцериев подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко бронированный лимузин. Стоимость машины оценивается в два миллиона долларов. Сейчас в коллекцию ингушского бизнесмена входит больше десятка таких автомобилей.

Некоторые связывают подарок Гуцериева с тем, что его семейный холдинг «САФМАР Финансовые инвестиции» завладел белорусской строительной компанией «Ю-строй».

Сейчас же Гуцериев обладает акциями нескольких крупных компаний. Также он известен как поэт, чьи стихи переложили в песни Валерия и Киркоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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