Ингушский миллиардер Гуцериев защитил президента Белоруссии
Он сделал ему бронированный подарок
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Миллиардер Михаил Гуцериев подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко бронированный лимузин. Стоимость машины оценивается в два миллиона долларов. Сейчас в коллекцию ингушского бизнесмена входит больше десятка таких автомобилей.
Некоторые связывают подарок Гуцериева с тем, что его семейный холдинг «САФМАР Финансовые инвестиции» завладел белорусской строительной компанией «Ю-строй».
Сейчас же Гуцериев обладает акциями нескольких крупных компаний. Также он известен как поэт, чьи стихи переложили в песни Валерия и Киркоров.
ИСТОЧНИК KP.RU