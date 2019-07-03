В Ставрополе бульвар Ермолова за 180 лет переименовывали больше 70 раз

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-03T17:30:20+03:00

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180 лет исполнилось бульвару имени генерала Ермолова в Ставрополе. Впервые его означили на плане города 1854 года, хотя официальная закладка его начата в 1839 году. Самую длинную и красивую пешеходную зону краевого центра переименовывали 5 раз официально и больше 70 раз — неофициально. Протяженность бульвара 1700 метров. На нем построены памятники архитектуры и середины XIX века, и начала XX. Например Тифлисские ворота.

А на проспекте Карла Маркса, вдоль которого идет бульвар Ермолова, находится первый каменный дом краевого центра, которому в этом году стукнуло 220 лет, рассказали в пресс-службе министерства строительства и архитектуры края.

Мистическое Ставрополье: древние города, масоны, алхимики и клады 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU