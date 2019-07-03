2019-07-03T17:27:28+03:00
Общество

Новый глава Ингушетии начал увольнять приближенных Евкурова

В первую партию вошло семь человек
Антон ШАПОВАЛОВ
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Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отстранил семерых советников экс-руководителя республики Юнус-Бека Евкурова. Об этом рассказали в администрации главы Ингушетии.

Пока что не известно, останутся ли помощники при должностях, которые они занимали в администрации.

Напомним, в конце июня Владимир Путин принял отставку экс-главы Ингушетии Евкурова. Временным руководителем республики назначили Калиматова. Следующие выборы главы Ингушетии пройдут 8 сентября, депутатам парламента придется выбирать из трех кандидатов.

Биография Махмуд-Али Калиматова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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