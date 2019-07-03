Новый глава Ингушетии начал увольнять приближенных Евкурова
В первую партию вошло семь человек
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Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отстранил семерых советников экс-руководителя республики Юнус-Бека Евкурова. Об этом рассказали в администрации главы Ингушетии.
Пока что не известно, останутся ли помощники при должностях, которые они занимали в администрации.
Напомним, в конце июня Владимир Путин принял отставку экс-главы Ингушетии Евкурова. Временным руководителем республики назначили Калиматова. Следующие выборы главы Ингушетии пройдут 8 сентября, депутатам парламента придется выбирать из трех кандидатов.
Биография Махмуд-Али Калиматова
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ИСТОЧНИК KP.RU