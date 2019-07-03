2019-07-03T17:30:46+03:00
Общество

На Ставрополье готовят следователей со школы

Сотрудник следкома рассказал о главных задачах кадетского воспитания
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров рассказал "Российской газете" об основных целях кадетского образования.

Сергей Петров говорит, что так следственный комитет готовит себе молодые кадры еще со школы. Ковать железно начинают с 8 класса. Но главная задача - воспитать достойного человека, патриота.

Существует несколько видов профильного обучения для школьников: кадетские классы и кадетские корпуса . К моменту выпуска из кадетских классов юноши и девушки полностью готовы к поступлению в академии СК. Ведь при обучении делается упор на физкультуру и основы юриспруденции.

В 2012 году в гимназии № 24 Ставрополя был открыт первый в Северо-Кавказском федеральном округе кадетский класс под патронатом СК РФ имени Михаила Георгиевича Ядрова. Год спустя на базе гимназии открыты еще три кадетских класса. В этом году 11-классники кадетского класса гимназии стали 6-м выпуском кадет Следственного комитета Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд арестовал бывшего осетинского помощника прокурора
Парализованную чеченку задержали
Путин назначил нового руководителя ФСИН по Дагестану и прокурора КЧР
Бывший одноклубник: «Глушаков сам виноват»
В Карачаево-Черкесии девочка погибла от удара током
Неторопливый предприниматель отравил половину дагестанского села
«У меня тротил»: оскорбленный дагестанец чуть не подорвался в суде
Новый глава Ингушетии начал увольнять приближенных Евкурова
5 километров асфальта обойдутся Ставрополью в 78 млн рублей
В Ставрополе бульвар Ермолова за 180 лет переименовывали больше 70 раз
Ингушский миллиардер Гуцериев защитил президента Белоруссии
Стройка в Ставрополе на костях: древняя могила остановила работы на Российском проспекте
На улице Южный обход в Ставрополе построят ясли
Арестованный журналист из Дагестана: я занимался профилактикой экстремизма
49-летний ставрополец поехал на заработки в Краснодарский край и пропал
В Ингушетии впервые за восемь лет не будут драться
На Ставрополье из-за эскроу-счетов может подорожать жилье
В Минераловодском округе продолжат ремонтировать дороги