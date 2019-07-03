На Ставрополье готовят следователей со школы

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-03T17:30:46+03:00

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Руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров рассказал "Российской газете" об основных целях кадетского образования.

Сергей Петров говорит, что так следственный комитет готовит себе молодые кадры еще со школы. Ковать железно начинают с 8 класса. Но главная задача - воспитать достойного человека, патриота.

Существует несколько видов профильного обучения для школьников: кадетские классы и кадетские корпуса . К моменту выпуска из кадетских классов юноши и девушки полностью готовы к поступлению в академии СК. Ведь при обучении делается упор на физкультуру и основы юриспруденции.

В 2012 году в гимназии № 24 Ставрополя был открыт первый в Северо-Кавказском федеральном округе кадетский класс под патронатом СК РФ имени Михаила Георгиевича Ядрова. Год спустя на базе гимназии открыты еще три кадетских класса. В этом году 11-классники кадетского класса гимназии стали 6-м выпуском кадет Следственного комитета Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU