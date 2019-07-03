2019-07-03T17:51:31+03:00
Происшествия

«У меня тротил»: оскорбленный дагестанец чуть не подорвался в суде

Сначала его лишили водительских прав, а теперь и денег
Антон ШАПОВАЛОВ
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«У меня тротил»: оскорбленный дагестанец обещал взорвать суд из-за водительских прав«У меня тротил»: оскорбленный дагестанец обещал взорвать суд из-за водительских правФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жителя Волгограда Германа Магомедова, который приехал в город из Дагестана, оштрафовали на 105 тысяч рублей. Суд признал его виновным в совершении преступления по первой части 296 статьи УК РФ (угроза убийством в отношении судьи), передает пресс-служба Волгоградского областного суда.

По материалам дела, в феврале 2014 года Красноармейский суд лишил Магомедова прав на полгода и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Тогда подсудимый попробовал обжаловать решение, но этого ему не удалось.

С угрозой убить судью Магомедов вернулся весной 2018 года. Следом он обмотался проволокой и уверял, что у него есть тротил и он хочет взорвать здание. О своих намерениях покончить с судьей Магомедов прекращал говорить только тогда, когда просил позвонить президенту России и Дагестана.

- Красноармейский районный суд г. Волгограда признал Магомедова Г.Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в отношении судьи в связи с рассмотрением дела в суде - ред.) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей, - говорится в сообщении Волгоградского областного суда.

Отметим, что и этот приговор Магомедов пытался обжаловать, но у него снова не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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