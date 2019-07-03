Неторопливый предприниматель отравил половину дагестанского села

СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-03T17:47:51+03:00

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Неторопливый предприниматель отравил 77 человек в дагестанском селе Ленинаул. Делец должен был починить повреждённый водопровод, но вместо этого он позволил людям несколько дней пить опасную воду.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ», история произошла в декабре 2018 года. Трубу прорвало, но предприниматель, с которым был заключён контракт на водоснабжение, не стал торопиться с починкой. Аварию устранили лишь 10 января.

В результате 77 местных жителей слегли в больницу с различными отравлениями. 13 из них — дети. Изучив ситуацию, следователи завели на нерасторопного бизнесмена уголовное дело.

— ООО «Прогресс» заключило с муниципалитетом Ленинаула соглашение в 2017 году. Фирма обязывалась поставлять качественную холодную воду, соответствующую всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Однако обязательств предприятие не исполнило и даже не наладило контроль качества воды. В связи с этим против его директора возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU