2019-07-03T19:46:09+03:00
Происшествия

В Карачаево-Черкесии девочка погибла от удара током

Ребенок притронулся к проводу под напряжением
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесской республике завел уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" в связи с гибелью ребенка от удара электрическим током.

- По данным следствия, 12-летняя девочка, находясь в гостях у своего родного дяди в селе Предгорное Урупского района, поднявшись на вершину сопки, расположенной на территории животноводческой фермы, по неосторожности коснулась рукой провисшего провода, - говорится в сообщении Следственного комитета.

От удара электрическим током девочка скончалась на месте. Следователи уже осмотрели место, где умер ребенок, назначен ряд медицинских экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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