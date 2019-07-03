В Карачаево-Черкесии девочка погибла от удара током

СЕГОДНЯ 18:30 2019-07-03T19:46:09+03:00

Ребенок притронулся к проводу под напряжением

Изменить размер текста: A A

Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесской республике завел уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" в связи с гибелью ребенка от удара электрическим током.

- По данным следствия, 12-летняя девочка, находясь в гостях у своего родного дяди в селе Предгорное Урупского района, поднявшись на вершину сопки, расположенной на территории животноводческой фермы, по неосторожности коснулась рукой провисшего провода, - говорится в сообщении Следственного комитета.

От удара электрическим током девочка скончалась на месте. Следователи уже осмотрели место, где умер ребенок, назначен ряд медицинских экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU