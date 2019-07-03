В Карачаево-Черкесии девочка погибла от удара током
Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесской республике завел уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" в связи с гибелью ребенка от удара электрическим током.
- По данным следствия, 12-летняя девочка, находясь в гостях у своего родного дяди в селе Предгорное Урупского района, поднявшись на вершину сопки, расположенной на территории животноводческой фермы, по неосторожности коснулась рукой провисшего провода, - говорится в сообщении Следственного комитета.
От удара электрическим током девочка скончалась на месте. Следователи уже осмотрели место, где умер ребенок, назначен ряд медицинских экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU
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