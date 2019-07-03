2019-07-03T18:46:31+03:00
Спорт

Бывший одноклубник: «Глушаков сам виноват»

Экс-вратарь «Спартака» поделился мнением о переходе Глушакова
Антон ШАПОВАЛОВ
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Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Песьяков рассказал, что он думает о переходе Дениса Глушакова в «Ахмат». Об этом он говорил в интервью «Sport24».

- Отчасти Денис и сам виноват: подогревал фон этими банями, конфликтами с женой. «Ахмат» — хорошая возможность для Глушакова сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед, - считает Песьяков.

Также он заметил, что Глушакову будет легко освоиться в команде потому, что главный тренер его знает. «Ахмат» же от этого пополнения только окрепнет. Песьяков посоветовал Глушакову не сбавлять: ему многое придется доказывать в грозненском клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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