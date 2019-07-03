2019-07-03T18:55:04+03:00
Общество

Путин назначил нового руководителя ФСИН по Дагестану и прокурора КЧР

Соответствующий указ опубликовали сегодня
Антон ШАПОВАЛОВ
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Президент России Владимир Путин назначил нескольких новых людей на пустые должности в СКФО. Так, руководить ФСИН по Дагестану будет полковник Андрей Поляков, а Прокуратурой Карачаево-Черкесии — Олег Жариков.

Также Путин распорядился уволить ряд генералов, никак не связанных с СКФО. На их должности поставили новых людей. В указе не уточняется, почему президент решил снять их с поста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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