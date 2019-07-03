2019-07-03T19:10:23+03:00
Общество

Парализованную чеченку задержали

Против нее возбудили уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
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Полиция в Чечне завела уголовное дело о мошенничестве в отношении жительницы Грозного Лизан Исаковой, которая притворялась инвалидом, чтобы получать льготы и помощь от республики, передает пресс-служба регионального МВД.

Ранее сообщалось, что Исакова долгое время рассказывала легенду о том, что она парализована из-за нескольких инсультов. Из-за этого, согласно байке, женщина ослепла. Следом Исакова потребовала материальной помощи от власти, не желая проходить медицинское обследование.

После того, как к чеченке приехал Магомед Даудов, женщине сделали евроремонт, хотя чиновник выступал против этого. Но когда Исакова появилась в кадре, у оперативников возникли подозрения, что чеченка их обманывает. Тогда суд разрешил установить в доме женщины скрытую камеру, которая запечатлела чудесное выздоровление парализованной и слепой.

- Сотрудниками отдела полиции выявлен факт мошенничества. Установлено, что жительница Грозного вместе со своим сыном, симулируя тяжелое заболевание и представив ложные сведения о состоянии своего здоровья, обратились в соответствующие государственные органы о признании их инвалидами, - сказано в сообщении МВД по Чечне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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