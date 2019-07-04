Новый глава Ингушетии сменил Евкурова и в Instagram
На Калиматова подписались больше 18 тысяч человек
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Сменивший Юнус-Бека Евкурова на посту главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов занял его место и в соцсетях. Врио главы республики уже обзавелся несколькими десятками тысяч подписчиков в Инстаграм. Первый его пост посвящен назначению на должность Президентом РФ Владимиром Путиным.
Собственный аккаунт глава завел для поддержки обратной связи с жителями и быстрой реакции.
ИСТОЧНИК KP.RU