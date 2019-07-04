Появилось видео большой коллекции оружия и часов помощника прокурора Северной Осетии

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-04T09:25:48+03:00

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Сотрудники ФСБ по Северной Осетии обыскали дома и квартиры помощника прокурора Ардонского района Сослана Созанова, подозреваемого в вымогательстве миллиона рублей у местного бизнесмена за "крышу". У задержанного нашли солидную коллекцию охотничьих ружей и часов.

Также у Созанова нашли мебель с дорогой отделкой из красного дерева. Стоимость всего обнаруженного оценили в 200 миллионов рублей. Помощника прокурора арестовали. Вскоре ему предъявят обвинения.

Видео коллекции оружия и часов помощника прокурора Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU