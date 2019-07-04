Полномочный представитель Президента в СКФО прибыл в Невинномысск

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-04T09:30:25+03:00

Александра Матовникова поводили по стройкам и заводам Невинномысска

Изменить размер текста: A A

Полномочный представитель Президента в СКФО Александр Матовников прибыл в Невинномысск. Он ознакомился с работой предприятия, выпускающего аэрозольную продукцию АО «Арнест». 60% всей аэрозольной продукции страны приходится на невинномысское предприятие.

Матовников побывал на стройке путепровода через железную дорогу. Работы идут с опережением графика, путепровод появится уже к осени.

Продемонстрировали гостю и работу Казьминского молочного комбината, который производит каждый день по 100 тонн молока, кисломолочной продукции и сыров.

ИСТОЧНИК KP.RU