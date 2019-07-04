Полномочный представитель Президента в СКФО прибыл в Невинномысск
Александра Матовникова поводили по стройкам и заводам Невинномысска
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Полномочный представитель Президента в СКФО Александр Матовников прибыл в Невинномысск. Он ознакомился с работой предприятия, выпускающего аэрозольную продукцию АО «Арнест». 60% всей аэрозольной продукции страны приходится на невинномысское предприятие.
Матовников побывал на стройке путепровода через железную дорогу. Работы идут с опережением графика, путепровод появится уже к осени.
Продемонстрировали гостю и работу Казьминского молочного комбината, который производит каждый день по 100 тонн молока, кисломолочной продукции и сыров.
ИСТОЧНИК KP.RU