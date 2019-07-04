2019-07-04T09:38:35+03:00
Происшествия

На Ставрополье пьяный водитель без прав спровоцировал аварию с пострадавшей

42-летняя пассажирка в больнице с травмой шеи
Полина ШАПОШНИКОВА
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Пьяный водитель без прав стал виновником аварии в Новоселицком районе. 3 июля около трех часов дня на перекрестке улиц Ленина и Школьной села Новоселицкого водитель «Фольксваген Пассат», при выезде со второстепенной дороги, не пропустил «ВАЗ-21074», который ехал по главной, и столкнулся с ним.

42-летняя пассажирка «ВАЗа» с травмой шеи доставлена в больницу. 25-летний водитель иномарки был явно пьян, он около 50 раз в последние 2 года нарушал ПДД, не оплачивал штрафы и был лишен прав за езду без регистрации. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. Водителю грозит 15 суток ареста и крупный штраф. По факту ДТП с пострадавшей проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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