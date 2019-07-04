Женщины Чечни и Дагестана чаще других бесплодны

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-04T09:43:12+03:00

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Согласно статистике, которую дает Министерство здравоохранения России, бесплодие чаще всего диагностируют женщинам из Дагестана и Чечни. В первой республике на сто тысяч девушек встречается 3176,9 случаев такого, а во второй — 2775,9 случаев.

Как уверяют в ведомстве, нарушения в репродуктивной функции участились по всей России. За три года — с 2014 по 2017 — врачи зарегистрировали у женщин на 19 процентов больше случаев невозможности зачать ребенка. До этого в среднем было 697,2 случая на сто тысяч женщин, а теперь — 842,7. Среди мужчин ситуация ещё хуже: количество фактов бесплодия увеличилось на 22 процента (с 67,6 до 85,8). Аналитики считают, что такой скачок вверх произошел потому, что люди стали чаще ходить к врачам с этим вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU