2019-07-04T11:35:12+03:00
Происшествия

Топ-менеджера Ростехнадзора по Кавказу будут судить за взятку в 1 млн рублей

За эти деньги он обещал дать допуск к работе первой на Ставрополье солнечной электростанции
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по СКФото: пресс-служба СУ СКР по СК
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В Ессентуках бывший зам руководителя Кавказского управления Ростехнадзора пойдет под суд за получение взятки.

Дмитрий Заварзин в апреле 2019 года получил 1 млн рублей через посредника фирмы, которая занималась строительством первой в крае солнечной электростанции в Грачевском районе. Деньги предназначались за выдачу разрешения на производство пуско-наладочных работ и допуск в эксплуатацию электростанции.

В следственном комитете «Комсомольской правде» прокомментировали: «Заварзин поставил такое условие, что он не выдаст разрешения без взятки».

Расследование завершено, уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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