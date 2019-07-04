Топ-менеджера Ростехнадзора по Кавказу будут судить за взятку в 1 млн рублей
В Ессентуках бывший зам руководителя Кавказского управления Ростехнадзора пойдет под суд за получение взятки.
Дмитрий Заварзин в апреле 2019 года получил 1 млн рублей через посредника фирмы, которая занималась строительством первой в крае солнечной электростанции в Грачевском районе. Деньги предназначались за выдачу разрешения на производство пуско-наладочных работ и допуск в эксплуатацию электростанции.
В следственном комитете «Комсомольской правде» прокомментировали: «Заварзин поставил такое условие, что он не выдаст разрешения без взятки».
Расследование завершено, уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU