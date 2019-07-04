200 миллионов рублей на благоустройство города КМВ поделят на четверых
Деньги пойдут на благоустройство
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На благоустройство 200 млн рублей в 2019 году поделят Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск.
Это целевая субсидия из краевого бюджета на развитие ЖКХ и защиту от ЧС. Она предоставляется на условиях софинансирования. Местный бюджет должен разориться не меньше чем на 5% от выделенной суммы.
Средства пойдут на озеленение, обустройство пешеходных дорожек и клумб, установку урн, фонарей и фонтанов. В Железноводске обновят фонтан перед Смирновским источником.
ИСТОЧНИК KP.RU