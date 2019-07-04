2019-07-04T10:30:32+03:00
Экономика

200 миллионов рублей на благоустройство города КМВ поделят на четверых

Деньги пойдут на благоустройство
Полина ШАПОШНИКОВА
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На благоустройство 200 млн рублей в 2019 году поделят Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск.

Это целевая субсидия из краевого бюджета на развитие ЖКХ и защиту от ЧС. Она предоставляется на условиях софинансирования. Местный бюджет должен разориться не меньше чем на 5% от выделенной суммы.

Средства пойдут на озеленение, обустройство пешеходных дорожек и клумб, установку урн, фонарей и фонтанов. В Железноводске обновят фонтан перед Смирновским источником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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