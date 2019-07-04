2019-07-04T11:03:28+03:00
Общество

В Дагестане оказалось лишь 22 стобалльника по ЕГЭ

Половина из них получили высшие оценки по русскому языку
Андрей ЗОБОВ
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4 тысячи выпускников сдали ЕГЭ на «отлично»4 тысячи выпускников сдали ЕГЭ на «отлично»Фото: Артем КИЛЬКИН
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Министерство образования и науки Республики Дагестан опубликовало данные проверки работ ЕГЭ. На этот раз в республике лишь 22 выпускника смогли сдать как минимум один предмет на максимально возможный балл.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе минобрнауки республики, половина стобалльников получили высшие оценки по русскому языку. Таких 11 человек. Вторым самым лёгким предметом стала химия, которую идеально сдали 6 школьников. Ещё два максимальных результата показали ребята, сдававшие информатику. И четверо выпускников получили сотню по математике, истории, биологии и обществознанию.

Рекордсменкой стала выпускница 39 лицея Махачкалы Мариям Батыраева. Девушка получила высшие баллы сразу по двум дисциплинам: химии и биологии. При этом она была в шаге от тройного успеха — для идеального результата по русскому ей не хватило всего двух баллов.

В республике немало «отличников» — школьников, сдавших на 80 баллов и выше. Таким результатом может похвастаться около 4 тысяч ребят. В министерстве отметили, что проверка работ учеников, сдававших экзамен в дополнительные дни близка к завершению. Её результаты будут объявлены в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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