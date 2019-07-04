Новый глава Ингушетии массово увольняет чиновников

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-04T12:03:44+03:00

Семь из девяти помощников главы, работавших при Евкурове, освобождены от должностей

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Новый врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов начал массовые увольнения высокопоставленных чиновников. Первыми были отправлены в отставку семеро из девяти заместителей главы республики.

По данным источника «КП - Северный Кавказ», в администрации уволенные контролировали широкий спектр направлений, от социального до экономического. Свои должности сохранили лишь двое бывших приближённых Юнус-Бека Евкурова.

Напомним, что во время своего представления в парламенте Магаса, Махмуд-Али Калиматов заявил, что чиновникам не стоит боятся серьёзных кадровых перестановок и отметил, что сначала присмотрится к эффективности их работы.

— Надо сперва изучить ситуацию — насколько ответственно работник подходит к исполнению своих обязанностей. Резких движений кадровых не будет, — заявил тогда временно исполняющий обязанности главы Ингушетии.

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Калиматов, как и оставивший высокий пост Юнус-Бек Евкуров, тоже представляет силовой блок. Новый руководитель Ингушетии долгое время проработал в прокуратуре Самарской области, поступательно продвигаясь по карьерной лестнице, а 2004 году возглавил надзорное ведомство Ингушетии (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU