Пляжный отдых организуют в Железноводске к 2020 году

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-04T11:49:33+03:00

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Детские площадки и зоны для пикников просят жители Железноводска на Курортном озере. Горожане выдвигают свои предложения по оформлению водоема. Но самое главное пожелание местных — пригодность для купания.

В администрации курортного города сообщили, что берег и дно будут приведены в порядок. А полноценно отдохнуть на пляже железноводчане смогут уже летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU