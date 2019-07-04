В Ставрополе отремонтируют «Вечную славу»
К работам приступят в ближайшее время
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Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев устроил рейд по городу с 6 утра. Из утреннего объезда последовал ряд решений: продолжить ямочный ремонт на дорогах, установить урны на остановках и заменить остановки, которые еще не сосуществуют новому «ставропольскому ГОСТу».
Мемориал «Вечная слава» ждет ремонт, к его обновлению приступят в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU