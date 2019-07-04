В Дагестане пять человек насмерть разбилось в ДТП
Водитель не успел совершить обгон
В Дагестане пять человек насмерть разбилось в ДТПФото: СОЦСЕТИ
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В четверг в Бабаюртовском районе Дагестана случилась страшная авария, в которой погибло пять человек. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.
ДТП произошло утром на трассе Астрахань-Махачкала около села Татаюрт. Грузовая Газель выехала на встречную полосу, чтобы выполнить обгон, и столкнулось лоб в лоб с КамАЗом. В результате погибло пять человек.
Как утверждают очевидцы, в КамАЗе было трое человек — водитель и два пассажира. В Газели же был отец с сыном. Они перевозили скот для продажи на рынке.
Официального подтверждения трагедии пока что нет.
ИСТОЧНИК KP.RU