2019-07-04T12:17:34+03:00
Происшествия

В Дагестане пять человек насмерть разбилось в ДТП

Водитель не успел совершить обгон
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Дагестане пять человек насмерть разбилось в ДТПВ Дагестане пять человек насмерть разбилось в ДТПФото: СОЦСЕТИ
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В четверг в Бабаюртовском районе Дагестана случилась страшная авария, в которой погибло пять человек. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.

ДТП произошло утром на трассе Астрахань-Махачкала около села Татаюрт. Грузовая Газель выехала на встречную полосу, чтобы выполнить обгон, и столкнулось лоб в лоб с КамАЗом. В результате погибло пять человек.

Как утверждают очевидцы, в КамАЗе было трое человек — водитель и два пассажира. В Газели же был отец с сыном. Они перевозили скот для продажи на рынке.

Официального подтверждения трагедии пока что нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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