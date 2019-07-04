2019-07-04T12:59:35+03:00
Общество

Составить семейный герб в музее зовут жителей Ставрополя

4 июля в интерактивном музее города отпразднуют День семьи, любви и верности
Полина ШАПОШНИКОВА
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4 июля в музее Ставрополя «Россия — Моя история» отпразднуют День семьи, любви и верности. Для посетителей приготовили праздничную программу. Утренних гостей ждет QR-квест по экспозициям с вручением призов.

В 16:00 пришедшие смогут составить семейный герб на мастер-классе или научиться плетению из бисера, сделать глиняную чашку своими руками или нарисовать картину. Детям проведут «Сказкотерапию» и покажут мультфильм «Сказ о Петре и Февронии». Все развлечения бесплатны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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