В 2019 году в Невинномысске ремонт ждет 6 дворов
Пока определяется кандидатура подрядчика
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В Невинномысске с прошлого года отремонтировано 33 двора. Благоустройство продолжится в рамках краевой государственной программы до 2022 года.
Еще 6 дворов отремонтируют в этом году, в том числе с обустройством детских площадок, парковок и ремонтом тротуаров, установкой лавочек и урн.
Сейчас ведется выбор подрядчика.
Привокзальная площадь в Невинномысске дождалась капитального ремонта
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ИСТОЧНИК KP.RU