В 2019 году в Невинномысске ремонт ждет 6 дворов

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-04T15:24:40+03:00

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В Невинномысске с прошлого года отремонтировано 33 двора. Благоустройство продолжится в рамках краевой государственной программы до 2022 года.

Еще 6 дворов отремонтируют в этом году, в том числе с обустройством детских площадок, парковок и ремонтом тротуаров, установкой лавочек и урн.

Сейчас ведется выбор подрядчика.

Привокзальная площадь в Невинномысске дождалась капитального ремонта 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU