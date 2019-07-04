2019-07-04T13:56:10+03:00
Происшествия

Строительная фирма Кисловодска обманула дольщиков на 15 млн рублей

9 дольщиков остались без денег и жилья
Полина ШАПОШНИКОВА
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Руководитель ставропольской строительной компании обманул дольщиков. В Кисловодске люди заключили с фирмой договоры на участие в долевом строительстве многоэтажки. 9 человек перечислили предприятию около 15 млн рублей.

Злоумышленник распорядился средствами по своему усмотрению. Заветных ключей люди так и не дождались.

Полицейские провели обыск на предприятии и изъяли документы в качестве вещдоков. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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