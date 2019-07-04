Строительная фирма Кисловодска обманула дольщиков на 15 млн рублей
9 дольщиков остались без денег и жилья
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Руководитель ставропольской строительной компании обманул дольщиков. В Кисловодске люди заключили с фирмой договоры на участие в долевом строительстве многоэтажки. 9 человек перечислили предприятию около 15 млн рублей.
Злоумышленник распорядился средствами по своему усмотрению. Заветных ключей люди так и не дождались.
Полицейские провели обыск на предприятии и изъяли документы в качестве вещдоков. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU