Ставрополье вошло в пятерку регионов страны по закупке сельхозмашин

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-04T14:47:34+03:00

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Ставрополье стало меньше занимать у соседей сельхозмашины во время жатвы. Каждый год край закупает около 300-400 машин для обновления собственного автопарка, машины в котором не должны использоваться больше 10 лет.

Региональная программа позволяет закупать технику в кредит по льготным ставкам и с 13-процентной скидкой.

На сегодняшний день край - в лидерах страны по закупке сельхозмашин. В прошлом году было приобретено 400 комбайнов. Всего затрачено 8 млрд рублей на закупку машин для работы в полях, приводит слова министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова «Победа26».

ИСТОЧНИК KP.RU