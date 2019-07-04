Однолетний ребенок из Дагестана умер в ДТП

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-04T16:10:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду вечером на трассе «Кизляр-Терекли-Мектеб» в Ногайском районе произошла авария с участием ВАЗ-2110 и Газели. За рулем легковушки находился 25-летний мужчина, который не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. На ней он столкнулся с 27-летним водителем Газели.

Из-за того, что удар пришелся на заднюю часть ВАЗ-2110, ребенок 2018 года рождения скончался на месте. Другие пассажиры остались живы, их увезли врачи. Полиция собрала факты, необходимые для процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU