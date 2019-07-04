2019-07-04T16:19:50+03:00
Общество

Ставропольская дума отдала Кисловодску сотни гектаров леса

С 43,5 га лесопарковая зона увеличена до 991 га
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье краевая думала постановила увеличить площадь лесопарковых зеленых поясов вокруг краевой столицы и городов КМВ, пишет «Newstracker».

В Пятигорске прибавилось 2 га, лесопарковая зона теперь составляет 2168,5 га.

Минводы теперь владеют не 2 га леса, а 30,5 га.

В Кисловодске площадь увеличена с 43,5 га до 991,9 га. Лесопарковая зона Ставрополя расширилась на 137,8 га и составила 4293,5 га. В Железноводске и Лермонтове властям поручено заняться межеванием зеленых участков, которые могут присоединить к городам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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