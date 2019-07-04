Ставропольская дума отдала Кисловодску сотни гектаров леса
С 43,5 га лесопарковая зона увеличена до 991 га
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На Ставрополье краевая думала постановила увеличить площадь лесопарковых зеленых поясов вокруг краевой столицы и городов КМВ, пишет «Newstracker».
В Пятигорске прибавилось 2 га, лесопарковая зона теперь составляет 2168,5 га.
Минводы теперь владеют не 2 га леса, а 30,5 га.
В Кисловодске площадь увеличена с 43,5 га до 991,9 га. Лесопарковая зона Ставрополя расширилась на 137,8 га и составила 4293,5 га. В Железноводске и Лермонтове властям поручено заняться межеванием зеленых участков, которые могут присоединить к городам.
ИСТОЧНИК KP.RU