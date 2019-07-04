2019-07-04T16:42:58+03:00
Экономика

Ставропольцы решают, как потратить 300 млн рублей на благоустройство

Что будут ремонтировать и строить в 2020 году определят 20 сентября 2019 года
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье выбирают объекты благоустройства в рамках программы местных инициатив в 2020 году. На финансирование программы предусмотрено 300 млн рублей. Муниципалитеты должны подать заявки до 30 августа в краевой минфин. Заявить свой проект могут даже небольшие села с населением от 500 человек.

Во всех территориях края ведутся собрания, на которых жители голосуют за проекты благоустройства.

Победителей конкурсная комиссия объявит 20 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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