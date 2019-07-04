УЕФА рассмотрит возможность проведения международных матчей в Чечне
Комиссия, в которую входят представители УЕФА, РФС и РПЛ, проверили Чечню для того, чтобы разрешить в республике проведение международных матчей. В Грозный прилетели - вице-президент РФС Сергей Прядкин, директор по работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин, директор департамента безопасности ФНЛ Андрей Прядкин, руководитель аппарата президента УЕФА Лука Зайц и директор по безопасности УЕФА Желько Павлица.
Как отмечают представители комиссии, они изучат аэропорт Грозного, отели, в которые поселят футболистов, и стадион «Ахмат-Арена» с Академией футбола «Рамзан». Кроме этого, представители комиссии встретятся с Рамзаном Кадыровым. С главой республики они посетят Российского университета спецназа в Гудермесе.
Напомним, с 2013 года УЕФА запретило проведение матчей на территории Северного Кавказа. Из-за этого молодежному составу «Анжи» пришлось в 2018 году проводить матчи в Астрахани.
ИСТОЧНИК KP.RU