В 67 лет ставрополец забрался на высочайшую гору КМВ 900 раз

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-04T17:34:24+03:00

А за 10-километровый забег вокруг Бештау Владимир Федоренко получил медаль

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67-летний житель Лермонтова Владимир Федоренко совершил 900 восхождений на Большой Тау. В 2013 году он впервые покорил одну из вершин высочайшей горы КМВ, поднявшись на 1400 метров.

1 июля 2019 года подъем стал юбилейным, девятисотым! Кстати, Владимир сфотографировался на высоте с медалью за участие в 10-километровом забеге вокруг Бештау.

- Вспоминаю первые подъемы, они были очень тяжелые. Идёшь вверх - мышцы ног немеют, дыхалки не хватает, горло пересыхает. Останавливаешься-учащается сердцебиение. Я продолжал делать подъёмы по 3 раза в неделю. Организм в стрессе. В первые полгода ушло 8 килограмм веса. Мне говорили: «В твоём возрасте тренировками уже не улучшить физическое состояние. С возрастом уменьшается количество энергетических клеток» . Однако: жировые запасы уменьшились, мышцы стали сильнее, перестали неметь, дыхалка улучшилась -, рассказывает спортсмен.

В 2019 году Владимир уже участвовал в 5 спортивных соревнованиях и с каждого из них вернулся с медалью за победу в категории 60+.

ИСТОЧНИК KP.RU