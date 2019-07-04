У Кадырова появился свой представитель в мусульманских странах
Чечня прорубает окно в большой исламский мир
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Свой представитель в мусульманских странах появился у главы Чечни Рамзана Кадырова. Должность занял заместитель муфтия республики Турко Даудов. Он займется налаживанием мостов с исламским миром. В частности, с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Иорданией. Будет руководить поездками делегаций и комиссий.
Назначение Даудова Кадыров объясняет огромным опытом чиновника, который жил и работал на Ближнем востоке в тесном сотрудничестве с политической и религиозной элитой арабского Востока.
ИСТОЧНИК KP.RU