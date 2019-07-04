3 октября в КБР назначат главу республики
Но сначала пройдут выборы в парламенте КБР
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Главу Кабардино-Балкарии выберут 3 октября. Такое решение принял парламент республики. А на октябрь назначено голосование потому, что 8 сентября будет избираться новый созыв парламента республики. По закону КБР, глава республики будет избран парламентом из числа кандидатур, представленных главой государства.
В сентябре прошлого года президент назначил врио главы КБР советника управления президента РФ по внутренней политике Казбека Кокова. Казбек Коков возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" в депутаты парламента КБР шестого созыва.
ИСТОЧНИК KP.RU