В Махачкале задержаны следователь и адвокат

СЕГОДНЯ 20:21 2019-07-04T20:21:48+03:00

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Следователь полиции в Махачкале и адвокат подозреваются в мошенничестве и фальсификации доказательств.

В 2013 году было заведено уголовное дело о хулиганстве, которое скоро закрыли из-за истечение срока давности привлечения к ответственности. Но следователь и адвокат задумали аферу: представили все так, будто дело закрыто из-за отсутствия состава преступления. И от имени незаконно оговоренных подали иск в суд, в расчете на компенсацию. Афера сработала, суд взыскал с Министерства финансов РФ 2 млн компенсации за моральный вред и 40 тысяч за расходы на адвоката. Однако мужчины, от чьего имени подали в суд, получили из этой суммы только 100 тысяч рублей.

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU