Пронзительный памятник жертвам теракта в Беслане установят в Пятигорске
В Пятигорске установят памятник жертвам трагедии в Беслане. Инициатива поступила от Российского союза молодежи и поддержана местными властями, а полпред президента в СКФО Александр Матовников заявил, что поддержит и проконтролирует создание памятника.
Парта с тетрадью, пробитой пулями, каской, бутылкой воды и игрушкой будет напоминанием следующим поколениям о степени ужаса тех дней в Беслане. Позади парты на металлических нитках подвесят шары-плафоны, светящиеся ночью.
1 сентября 2004 года боевики взяли в заложники 1100 человек. Погибли больше 300 человек, из них 186 детей. В тот год генерал-майор Александр Матовников участвовал в спецоперации по освобождению заложников и расследовании теракта.
ИСТОЧНИК KP.RU