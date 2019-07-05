Пронзительный памятник жертвам теракта в Беслане установят в Пятигорске

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-05T09:14:43+03:00

Это будет парта с тетрадью, пробитой пулями

Изменить размер текста: A A

В Пятигорске установят памятник жертвам трагедии в Беслане. Инициатива поступила от Российского союза молодежи и поддержана местными властями, а полпред президента в СКФО Александр Матовников заявил, что поддержит и проконтролирует создание памятника.

Парта с тетрадью, пробитой пулями, каской, бутылкой воды и игрушкой будет напоминанием следующим поколениям о степени ужаса тех дней в Беслане. Позади парты на металлических нитках подвесят шары-плафоны, светящиеся ночью.

1 сентября 2004 года боевики взяли в заложники 1100 человек. Погибли больше 300 человек, из них 186 детей. В тот год генерал-майор Александр Матовников участвовал в спецоперации по освобождению заложников и расследовании теракта.

ИСТОЧНИК KP.RU