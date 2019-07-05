2019-07-05T09:15:49+03:00
Общество

Детям Дагестана и Ингушетии не хватает мест в яслях

Они в числе отстающих по всей России
Антон ШАПОВАЛОВ
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Северокавказским республикам, а именно Ингушетии и Дагестану, не хватает ясельных мест. Сведения о возможностях регионов в этом вопросе изложены в докладе правительства.

Так, в Ингушетии в ясельную группу не могут поступить больше половины детей от двух месяцев до трех лет — 67,15 процентов. В Дагестане результаты тоже не очень радужные — 55,21 процента.

В России в целом имеют возможность ходить в ясли 83,6 процентов детей. Только восемь регионов могут обеспечить все регионы дошкольным образованием, лишь в 19 субъектах страны. У остальных разная ситуация: обеспеченность местами там разнится от семи до 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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