2019-07-05T10:03:48+03:00
Общество

Стало известно, как прошла операция у избитой 7-летней девочки из Ингушетии

У ребенка все хорошо
Антон ШАПОВАЛОВ
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Детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что жизни маленькой семилетней девочки ничто не угрожает. Она отчиталась о том, как прошла операция.

- У девочки всё хорошо, руку сохранили. Врачи сделали всё возможное, - рассказала Чахкиева своим подписчикам.

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Напомним, в детское отделение назранской больницы привезли семилетнюю девочку. Её тело было так сильно повреждено, что стоял вопрос об ампутации руки.

Как выяснили потом, девочка полгода жила с тетей, которая говорила, что ребенок сам «упал в кастрюлю с борщем» и в канализационную яму. Женщину уже задержали. Против нее завели уголовное дело, расследование контролируют региональные ведомства.

Главврач детской больницы Магомед-Башир Балаев о состоянии девочки

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ИСТОЧНИК KP.RU

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