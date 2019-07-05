Стало известно, как прошла операция у избитой 7-летней девочки из Ингушетии
Детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что жизни маленькой семилетней девочки ничто не угрожает. Она отчиталась о том, как прошла операция.
- У девочки всё хорошо, руку сохранили. Врачи сделали всё возможное, - рассказала Чахкиева своим подписчикам.
В минздраве рассказали, получится ли спасти девочке руку
Напомним, в детское отделение назранской больницы привезли семилетнюю девочку. Её тело было так сильно повреждено, что стоял вопрос об ампутации руки.
Как выяснили потом, девочка полгода жила с тетей, которая говорила, что ребенок сам «упал в кастрюлю с борщем» и в канализационную яму. Женщину уже задержали. Против нее завели уголовное дело, расследование контролируют региональные ведомства.
Главврач детской больницы Магомед-Башир Балаев о состоянии девочки
ИСТОЧНИК KP.RU
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