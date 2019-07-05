Стало известно, как прошла операция у избитой 7-летней девочки из Ингушетии

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-05T10:03:48+03:00

У ребенка все хорошо

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Детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что жизни маленькой семилетней девочки ничто не угрожает. Она отчиталась о том, как прошла операция.

- У девочки всё хорошо, руку сохранили. Врачи сделали всё возможное, - рассказала Чахкиева своим подписчикам.

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Напомним, в детское отделение назранской больницы привезли семилетнюю девочку. Её тело было так сильно повреждено, что стоял вопрос об ампутации руки.

Как выяснили потом, девочка полгода жила с тетей, которая говорила, что ребенок сам «упал в кастрюлю с борщем» и в канализационную яму. Женщину уже задержали. Против нее завели уголовное дело, расследование контролируют региональные ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU