Ставропольская пшеница повысила качество

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-05T09:47:56+03:00

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Ставропольский урожай пшеницы стал качественнее. Эксперты отнесли к продовольственной пшенице 82,2% от всего исследованного зерна, тогда как год назад эта цифра была 80%.

Обследовано 1450 тысяч тонн зерна, что составляет больше половины собранного урожая. 18% от этого — фуражное зерно, предназначенное для кормления животных.

Уже убрано 1,3 млн гектаров. Самой высокой урожайностью могут похвастать в Новоалексангдровском округе, Кочубеевском и Изобильненском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU