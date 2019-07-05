Ставропольская пшеница повысила качество
Обследовано больше половины урожая
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Ставропольский урожай пшеницы стал качественнее. Эксперты отнесли к продовольственной пшенице 82,2% от всего исследованного зерна, тогда как год назад эта цифра была 80%.
Обследовано 1450 тысяч тонн зерна, что составляет больше половины собранного урожая. 18% от этого — фуражное зерно, предназначенное для кормления животных.
Уже убрано 1,3 млн гектаров. Самой высокой урожайностью могут похвастать в Новоалексангдровском округе, Кочубеевском и Изобильненском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU