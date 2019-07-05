2019-07-05T09:57:42+03:00
Происшествия

В тройном ДТП на Ставрополье встретил смерть пассажир «ВАЗа»

В Кировском районе столкнулись две «ГАЗели» и «ВАЗ»
Полина ШАПОШНИКОВА
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Погиб человек в тройном ДТП в Кировском районе. Днем 4 июля на 404 километре ФАД «Кавказ» водитель «ГАЗели» из-за невнимательности наехал на «ВАЗ-21074», который остановился, собираясь повернуть налево. «ВАЗ» от удара выехал на встречку и столкнулся с другой «ГАЗелью», которая в свою очередь наехала на пешехода, 86-летнюю женщину. Старушке потребовалась госпитализация. На месте умер 63-летний пассажир легковушки, а 32-летний водитель попал в больницу в тяжелом состоянии.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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