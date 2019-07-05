6 человек находятся в больнице после ДТП с «ВАЗами» около Изобильного

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-05T10:28:51+03:00

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Около получаса назад вблизи Изобильного 6 человек получили травмы в ДТП. На 28 километре автодороги «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровский – Красногвардейское» водитель «ВАЗ-21074» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «ВАЗ-2114», в который и врезался.

6 человек доставлены в больницу, детей нет. На месте происшествия работают наряды ДПС, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Авария с 6 пострадавшими на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU