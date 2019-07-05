Маршрутчик, промчавшийся на красный, найден в Ставрополе
Полиция пожаловалась в мэрию на водителя маршрутки с гибким отношением к ПДД
Изменить размер текста:
В Ставрополе общественный резонанс вызвала запись с водителем маршрутки, проехавшим на красный. Грубое нарушение было допущено на пересечении Серова и Достоевского.
Перевозчика нашли, им оказался 27-летний мужчина. На него составлен административный материал.
Молодой человек в принципе относится к водителям, для которых ПДД просто ненавязчивые рекомендации. За последние 2 года он больше 15 раз привлекался к ответственности. О водителе сообщили в администрацию города, чтобы там приняли дополнительные меры в отношении мужчины, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU