Появилось видео допроса бабушки избитой 7-летней девочки из Ингушетии
Появилось видео допроса бабушки избитой семилетней девочки из Ингушетии. На нем она признается, что хочет забрать девочку к себе. Об этом сообщает Следственный комитет по Ингушетии.
Напомним, в четверг в республиканскую больницу доставили семилетнюю девочку. Врачи обнаружили на теле ребенка множественные побои и порезы. Стоял вопрос о том, чтобы удалить девочке руку. Однако хирурги под руководством специалистов из клиники Рошаля смогли спасти девочке часть тела.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Первым подозреваемым считается тетя девочки, которая рассказала о том, как девочка якобы сама "падала в кастрюли с борщом" и в канализационные ямы.
Допрос бабушки 7-летнего ребенка, зверски избитого в Ингушетии .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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