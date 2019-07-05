Появилось видео допроса бабушки избитой 7-летней девочки из Ингушетии

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-05T11:14:29+03:00

Она призналась, что хочет забрать девочку к себе

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Появилось видео допроса бабушки избитой семилетней девочки из Ингушетии. На нем она признается, что хочет забрать девочку к себе. Об этом сообщает Следственный комитет по Ингушетии.

Напомним, в четверг в республиканскую больницу доставили семилетнюю девочку. Врачи обнаружили на теле ребенка множественные побои и порезы. Стоял вопрос о том, чтобы удалить девочке руку. Однако хирурги под руководством специалистов из клиники Рошаля смогли спасти девочке часть тела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Первым подозреваемым считается тетя девочки, которая рассказала о том, как девочка якобы сама "падала в кастрюли с борщом" и в канализационные ямы.

Допрос бабушки 7-летнего ребенка, зверски избитого в Ингушетии .

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ИСТОЧНИК KP.RU