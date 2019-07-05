Снять бремя коммунальное с документами об отпуске можно на Ставрополье
«Ваши документы об отпуске, пожалуйста»: на Ставрополье можно сэкономить на коммуналке, предоставив документы, подтверждающие пребывание в отпуске.
Заявление о перерасчете могут смело подавать те, кого не было дома больше 5 дней. День отъезда и возвращения не считаются. Такая же история с длительными командировками и лечением в стационаре.
Но эта информация актуальный для тех, кто не оборудовал жилье счетчиками.
Хотя по услуге за обращение с ТКО перерасчет могут получить все граждане.
Заявление следует подавать в адрес исполнителя коммунальных услуг. К заявлению прилагаются проездные билеты или счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания . На всех документах должны стоять подписи и печати, подтверждающие их подлинность. Плюс – акт о невозможности установки индивидуальных приборов учета. Перерасчет должен пройти не позднее 5 дней, сообщили в пресс-службе минЖКХ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU