2019-07-05T14:03:31+03:00
Общество

Снять бремя коммунальное с документами об отпуске можно на Ставрополье

Коммунальщики поощряют ставропольцев в отпуске и снижают платежи
Полина ШАПОШНИКОВА
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«Ваши документы об отпуске, пожалуйста»: на Ставрополье можно сэкономить на коммуналке, предоставив документы, подтверждающие пребывание в отпуске.

Заявление о перерасчете могут смело подавать те, кого не было дома больше 5 дней. День отъезда и возвращения не считаются. Такая же история с длительными командировками и лечением в стационаре.

Но эта информация актуальный для тех, кто не оборудовал жилье счетчиками.

Хотя по услуге за обращение с ТКО перерасчет могут получить все граждане.

Заявление следует подавать в адрес исполнителя коммунальных услуг. К заявлению прилагаются проездные билеты или счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания . На всех документах должны стоять подписи и печати, подтверждающие их подлинность. Плюс – акт о невозможности установки индивидуальных приборов учета. Перерасчет должен пройти не позднее 5 дней, сообщили в пресс-службе минЖКХ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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