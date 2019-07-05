Ставрополье ждут дождливые выходные
Местами по краю не исключены ливни с градом
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Суббота и воскресенье в Ставропольском крае выдадутся дождливыми. Днем 6 июля синоптики предсказывают местами по краю сильный дождь, возможно с градом. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха не превысит 33 градусов.
В воскресенье потеплеет до +35. В регионе ожидаются кратковременные дожди с грозой.
Зато в краевой столице воскресенье выдастся без осадков, сообщает краевой Гидрометцентр.
ИСТОЧНИК KP.RU