2019-07-05T11:54:59+03:00
Звезды

Подлинные фото Романовых лежат в хранилище ставропольского музея

Выставка с неизвестными ранее фотографиями царской семьи проходит в Ставропольском государственном музее-заповеднике им Г. Н. Прозрителева и Г.К.Праве
Полина ШАПОШНИКОВА
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В главном музее Ставрополя создана постоянная выставка с вещами царской семьи Романовых. Экспозицию подготовили после того, как в Ессентуках год назад нашли пакет с ранее неизвестными фотографиями Николая II и его семьи. Вещи обнаружили рабочие во время ремонта здания отдела казначейства.

Предполагается, что снимки остались после лейб-казака Анатолия Федюшкина, который был одним из охранников императора и семьи.

Несколько месяцев, до изготовки точных копий, в музее демонстрировали подлинники снимков. Сейчас оригиналы берегут, их будут демонстрировать время от времени, а на копии можно смотреть сколько угодно. Кроме того оригиналами занялись реставраторы и поместили в хранилище.

В экспозиции не только фотографии, но и предметы, рассказывающие историю Романовых. Например часть траурного серебряного венка, который Николай Николаевич прислал на могилу знаменитой ставропольской сестры милосердия Риммы Ивановой. Посетители выставки смогут посмотреть и на костюм цесаревича Алексея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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