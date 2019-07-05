В Ингушетии проверит органы профилактики, которые взаимодействовали с семьей избитой девочки

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-05T12:29:49+03:00

Их уже обвиняют в бездействии

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Прокуратура Ингушетии изучит работу органов профилактики, которые работали с семьей девочки, пострадавшей от рук своей опекунши. Об этом сообщает само ведомство.

- По указанию прокурора республики прокуратурой Сунженского района начата проверка своевременности и полноты проводимой работы должностными лицами органов системы профилактики с семьей ребенка, - сказано в сообщении.

Как говорят в Прокуратуре, сотрудники оценят длительное бездействие органов профилактики. В частности, с них спросят по вопросу защиты прав несовершеннолетних. После проверки будут предприняты меры.

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Напомним, в четверг в больницу Назрани поступила семилетняя девочка, у которой на теле обнаружили множество травм разной тяжести. Особенно пострадали задняя часть тела. В ночь ей сделали операцию, был риск ампутации руки. Однако врачам удалось спасти конечность благодаря консультации коллег из Москвы. Медики поделились, в каком состоянии сейчас находится девочка. Скоро девочку перевезут в Москву для дальнейшего лечения.

Следственный комитет по Ингушетии возбудил уголовное дело. Его первым фигурантом может стать тетя девочки, которая приходилась ей ещё опекуном. Лучшие специалисты центрального управления ведомства приедут в Ингушетию для поиска виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU