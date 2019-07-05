2019-07-05T12:38:42+03:00
Общество

Bottle cap challenge по-кавказски: необычный подход жителя Ингушетии на видео

Житель Ингушетии не смог отвинтить крышку у бутылки ногой и подошел к делу иначе
Полина ШАПОШНИКОВА
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Мужчина из Ингушетии поучаствовал в bottle cap challenge по-кавказски.

Bottle cap challenge по-кавказски.

Этот вирусный флешмоб начался с чемпиона мира по тхэквондо Аль-Фараби Давлетчина, который опубликовал видео, в котором он выполняет трюк: отвинчивает крышку бутылки ударом ноги. Дальше спортсмены стали бросать друг другу вызовы записывая все новые ролики. В итоге челендж так распространился, что каждую секунду в Инстаграм по хештегу bottlecapchallenge появляется несколько видео подобных трюков уже от обычных людей.

А мужчина из Ингушетии записал ролик с попыткой выполнить классический трюк с помощью ноги, но промахнулся. Не долго думая, он достал пистолет и выстрелил в бутылку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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