2019-07-05T13:49:41+03:00
Общество

Вести от МЧС: мощные ливни с градом на Ставрополье

Синоптики не обещают безоблачной погоды на выходные
Полина ШАПОШНИКОВА
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МЧС края информирует: сильные дожди с градом и шквалистый ветер грядут на Ставрополье. В отдельных территориях края в пятницу ожидается первая весточка от непогоды. Синоптики сообщают о сильных грозовых дождях с градом и ветре со скоростью до 23 метров в секунду.

В связи с разгулом стихии возможны подтопления, обрыв проводов и повреждение крыш. В районах, где погода не благоприятствует прогулкам, жителей просят не покидать дома без лишней необходимости и не подходить к деревьям.

А на северо-западе региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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